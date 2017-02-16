Sosyal Medya Operasyonuna 4 Ev Hapsi

Adana'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 22 kişiden...

Adana'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 22 kişiden 4'üne ev hapsi cezası verilirken 18 kişiye yurt dışı yasağı ve adli kontrol verildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyelerine yönelik 3 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan zanlıların sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürüldü. Zanlılar yaklaşık 13 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan zanlılar mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 4'üne ev hapsi cezası verilirken, 18'i yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.