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Sosyal Medyada Fetö Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

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Sosyal Medyada Fetö Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
Bursa'da sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 14 Temmuz günü sosyal medya hesaplarından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası, darbeye teşvik ve cumhurbaşkanına hakarette bulunan içerik paylaşımlarında bulunan bir kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Terör örgütü propagandası yapan ve darbeye teşvikte bulunan N.B.A. (26) ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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