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Sosyal Medyada Pkk Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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Sosyal Medyada Pkk Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Bolu'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası" suçlamasıyla adliyeye...

Bolu'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası" suçlamasıyla adliyeye çıkartılan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonda Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda M.K., H.K., R.D.Ö., F.S., D.K., Ş.C ve D.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan F.S. ve H.Y. serbest bırakılırken geri kalan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan D.K, Ş.C. ve D.K. savcılıktan serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Murak Kılıç ile Duygu Rojda Ögel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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