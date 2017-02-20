Sosyal Medyada Pkk/kck’yı Övenlere Operasyonda 1 Tutuklama

Denizli'de, PKK/KCK lehine sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye...

Denizli'de, PKK/KCK lehine sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan ve aralarında eski HDP'li il yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 5 gün önce operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarında örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen D.S., H.D., N.E., Ö.Ç., O.Ç., M.L.Y., R.A. ve C.B. gözaltına alındı. Aralarında eski HDP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 8 şüpheliden M.L.Y. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.