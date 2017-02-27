Sosyal Medyada Terör Propagandasına 2 Gözaltı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına...

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıkamış Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, M.G., F.T. ve İ.T.'nin sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü üyesi veya destekçisi olduğunu belirten paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri M.G. ve İ.T.'yi göz altına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısının talimatları ile gözaltına alınan M.G. ve İ.T. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü destekleyici paylaşımlarda bulunan F.T.'nin ise Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.