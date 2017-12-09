Sosyal Medyada Tespih Borsası

Sivas'ta bulunan Tespih Borsası, paha biçilemeyen tespihleri sosyal medya üzerinden açık arttırma ile tespih sevenlerle buluşturuyor.

Sivas'ta bulunan Tespih Borsası, paha biçilemeyen tespihleri sosyal medya üzerinden açık arttırma ile tespih sevenlerle buluşturuyor.

Tespih tutkunları Türkiye'nin farklı bölgelerinden sosyal medya üzerindeki açık arttırmayı takip ederek 20 TL ile 20 bin TL arasındaki tespihleri satın alabilmek için kıyasıya karışıyor. Ağırlıkta koleksiyonerlerin takip ettiği açık arttırmalarda fiyatı 20 bin TL'nin altındaki tespihler ücreti alınınca kişilere kargo ile gönderiliyor. Alıcı, 20 bin TL'nin üzerinde değere sahip tespihleri ise Sivas'taki Tespih Borsası'na gelip satın alıyor.

Sivas Tespih Borsası yetkililerinden Hakan Avşar, yurdun her yanındaki koleksiyonerlere ulaştıklarını belirterek, "Biz Sivas Tespih Borsası'nı burada kurduk. Burada işlerimizi yapıyoruz ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına sosyal medyayı kullanmaya başladık. Son 1-2 yıldır sosyal medya üzerinden satışlar yapıyoruz. Bu satışlar açık arttırma usulü oluyor. Buradaki tespihlerimizin birçoğu çok değerli tespihler. Bu çok değerli tespihlerimizi de genellikle sosyal medya üzerinden koleksiyoner arkadaşlara satıyoruz. Ürün değerini bulduğunda hayırlı olsun deyip kargo ve EFT işlemlerini hallediyoruz. Para hesabımıza geçiyor, biz de hemen aynı gün ürünü kargoya veriyoruz" dedi.

Avşar, Sivas Tespih Borsası'nın alanda uzman kişiler tarafından bilindiğini, alıcıların da yurt genelinde bilinen kişilerden oluştuğu için satışlarda güven sorunu yaşanmadığını ifade ederek, "Gerekli güveni sağladık ve Türkiye tarafından Sivas Tespih Borsası olarak tanınıyoruz. İş yerimizde 20 liralık tespih de var, 20 bin liralık tespihler de var. Sivas'ta 100-200 kişiye hitap ederken, sosyal medya üzerinden olduğu zaman aynı anda bin kişiye hitap edebiliyor ve daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Artık tespih satışı cami önünden çıktı ve sosyal medya ile birlikte tespih satışı büyük bir iş haline geldi. Bizde bu işten ekmek yiyoruz, mutluyuz ve memnunuz. Adana, Suriye, Mardin ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarımız var. Burada ayın başlarında tespihçiler toplanır ve mezat yaparlar. İnanın sosyal medya üzerinden tespih fiyatları çok daha fazla değerini bulabiliyor. Koleksiyonerlerin de güvenini sağladığımızdan teşbih satışlarımız iyi çok şükür" şeklinde konuştu.