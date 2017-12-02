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Sosyal Medyada Uyuşturucu Tanıtımı Yapan Kadın Gözaltında

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Sosyal Medyada Uyuşturucu Tanıtımı Yapan Kadın Gözaltında
Uşak'ta sosyal paylaşım sitelerinden uyuşturucu maddeleri özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kadın gözaltına alındı.

Uşak'ta sosyal paylaşım sitelerinden uyuşturucu maddeleri özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kadın gözaltına alındı.

Uşak polisi, Türkiye geneli birçok ilde olduğu gibi eş zamanlı, "Sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunan, uyuşturucu kullanım metodlarını anlatan ve bununla ilgili düzenek tarifleri yapan" şahısların tespitine yönelik operasyon yaptı.

Şehit Polis Memuru Arda Can'ın ismi verilen operasyon kapsamında; Uşak'ta ikamet eden M.E (23) isimli kadın şahsın Facebook ve Twitter isimli sosyal paylaşım sitelerinden uyuşturucu maddeleri özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

M.E. isimli kadın hakkında Türk Ceza Kanunun 190. Maddesince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verenler ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü çerçevesinde adli süreç başlatıldı.

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