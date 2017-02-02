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Sosyal Medyadaki Paylaşımları Başlarına İş Açtı

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Sosyal Medyadaki Paylaşımları Başlarına İş Açtı
Düzce'de "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla kuru sıkı tabanca ile çekildikleri fotoğrafı...

Düzce'de "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla kuru sıkı tabanca ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 2 genç gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada ellerinde kuru sıkı tabanca ile poz veren ve "Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notunu paylaşan 19 yaşındaki M.Ş.A ve 17 yaşındaki G.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gençlerin yaptıkları paylaşımı tepki çekmesi üzerine kaldırdığı öğrenildi.

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