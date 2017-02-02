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Sosyal medyadan projelerini paylaştı

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Sosyal medyadan projelerini paylaştı
Sosyal medyadan canlı yayında '2017 Vizyon Yılı' projelerini anlatan Başkan Eroğlu, "Tokat'ın geliştiğini, büyüdüğünü gösteren her alandaki artış bizleri çok memnun ediyor" dedi

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından aynı anda gerçekleştirdiği canlı yayınla projelerini anlattı. Göreve geldiği günden itibaren her gün daha iyi bir Tokat için çalıştıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bu güzel şehre vefa borcumuzu ödemek için her gün aynı aşkla, heyecanla ve şevkle çalışıyoruz. Bu toprakları bize atalarımız, ecdadımız emanet etti. Biz de bu güzel emanete layıkıyla sahip çıkacağız" dedi. 

EKONOMİMİZ GELİŞİYOR
Başkan Eroğlu, şehir ve insan kavramının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekerek; "İnanıyorum ki Tokat'a sevdalı insanlar olarak, şehrimizi hep birlikte büyütüp, daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu. Eroğlu, "Tokat'ımızın her yıl daha da geliştiğini, büyüdüğünü görüyoruz. 2014'ten 2017'ye kadar sanayimizde çalışan işçi sayısı yüzde 70 oranında artış göstermiş. Yine 2014 yılında 110 olan firma sayısının bu gün 150'ye çıktığını da belirtmek gerek. Bu sayısal veriler de yine Tokat'ımızın günden güne, yıldan yıla ekonomik olarak geliştiğini gösterir niteliktedir" diye konuştu.

Şehre yapılan hizmetlerin ve eserlerin tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Başkan Eroğlu, "Bütçemizi Tokat'ımız için ve halkımız için harcıyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye çalışmalarından bahseden Başkan Eroğlu, 2017 yılını Tokat için vizyon yılı ilan etti. Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nun 2017 yılı vizyon projelerine ve canlı yayın videosuna www.tokatgelisiyor.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Başkan Eroğlu; "Tokat'ımızın geliştiğini, büyüdüğünü gösteren bu artış bizleri çok memnun etti.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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