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Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.B. ve T.B.'nin sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını tespit etti. Salihli'nin Sart Mahallesi'nde ikamet ettiklerini tespit eden Jandarma ekipleri, Salihli Sulh Ceza Hakimliği arama kararına istinaden ikametlerinde arama yaptı. Arama sonrası C.B. ve T.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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