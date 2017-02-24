Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 şahıs gözaltına...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 şahıs gözaltına alındı.

Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesabında terör örgütü lehine paylaşımda bulunan H.G.T., A.F., B.E., N.E. ve Y.E. isimli şahısların ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet tablet, 3 adet flaş bellek, 3 adet DVD, 1 adet CD, 2 adet video kamera kaseti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.