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Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Adliyede

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Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Adliyede
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz günlerde internet üzerinden bölücü terör örgütü lehine propaganda yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından sabaha saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Adliyede

Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Adliyede

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