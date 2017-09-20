Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 4 Yıl Hapis Cezası

Aydın'da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cumali D'nin yargılanmasına Aydin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Cumali D., sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK- PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapma sucundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.