Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Nevşehir'de sosyal paylaşım hesabından terör örgütü PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal paylaşım hesabından terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını paylaşarak terör propagandası yaptığı belirlenen B.K. adlı şahsI çalıştığı inşaatta gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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