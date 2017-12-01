Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan Suriye uyruklu şahsın yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından A.K'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.