  • BIST 109.050
  • Altın 153,056
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Sosyal Paylaşım Sitesinde Tanıştıkları 13 Yaşındaki Kıza Tecavüz Eden 3 Kişiye Ceza Yağdı

» »
Sosyal Paylaşım Sitesinde Tanıştıkları 13 Yaşındaki Kıza Tecavüz Eden 3 Kişiye Ceza Yağdı
Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları 13 yaşındaki kız çocuğuna götürdükleri evde tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 16 ile...

Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları 13 yaşındaki kız çocuğuna götürdükleri evde tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 16 ile 18 yaşlarındaki 3 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da 2015 yılında olay tarihinde 13 yaşında olan D.Ç. adlı kız çocuğu ile bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışan M.C.E. (18), kız ile buluşup arkadaşlarının da olduğu eve götürdü. M.C.E. ile evdeki arkadaşları E.Ç. (16) ve B.Ö. (18) D.Ç.'ye sırayla tecavüz ettiler. Kız çocuğunun durumu ailesine bildirmesi üzerine polise yapılan şikayet sonucu gözaltına alınan M.C.E., E.Ç. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Haklarında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 3 kişi, yargılama aşamasında tahliye oldular. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme, M.C.E. ve B.Ö.'yü "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 1 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. E.Ç. ise "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep’teki Kazada Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi12 Aralık 2017 Salı 18:03
  • Daeş Üyesi Oldukları İddiasıyla 3 Kişi Göz Altına Alındı12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Misafirliğe Gittiği Evde Ölü Bulundu12 Aralık 2017 Salı 17:48
  • Bunalıma Giren Şahıs İntihar Etti12 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Tünel İnşaatında Yangın12 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Ortaca Polsi İşyeri Hırsızını Kaçamadan Yakaladı12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Adana’da Yemeklik Yağ Deposundaki Yangın Söndürüldü12 Aralık 2017 Salı 17:33
  • İzmir’de Kafede Korkutan Yangın12 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Koza-ipek Holding Davasının Üçüncü Celsesi Görüldü12 Aralık 2017 Salı 17:23
  • Akçakoca’da Trafik Kazası: 1 Yaralı12 Aralık 2017 Salı 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti