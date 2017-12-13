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Sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları 13 yaşındaki kıza tecavüz eden 3 kişiye ceza yağdı

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Sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları 13 yaşındaki kıza tecavüz eden 3 kişiye ceza yağdı
Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları 13 yaşındaki kız çocuğuna götürdükleri evde tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 16 ile 18 yaşlarındaki 3 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da 2015 yılında olay tarihinde 13 yaşında olan D.Ç. adlı kız çocuğu ile bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışan M.C.E. (18), kız ile buluşup arkadaşlarının da olduğu eve götürdü. M.C.E. ile evdeki arkadaşları E.Ç. (16) ve B.Ö. (18) D.Ç.'ye sırayla tecavüz ettiler. Kız çocuğunun durumu ailesine bildirmesi üzerine polise yapılan şikayet sonucu gözaltına alınan M.C.E., E.Ç. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Haklarında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 3 kişi, yargılama aşamasında tahliye oldular. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme, M.C.E. ve B.Ö.'yü "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 1 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. E.Ç. ise "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

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