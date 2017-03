'Söz de, karar da milletin'

16 Nisan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Referandum kampanyası için mitinglere başlayan Başbakan Binali Yıldırım, dün Tokat'ta ve Amasya'da halkla buluştu.

16 Nisan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Referandum kampanyasını başlatan ve meydanlara çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, dün Tokat'ta ve Amasya'da halkla buluştu. Amasya'da Yavuz Selim Meydan'ında, Tokat'ta da Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, 'Kararımız Evet' kampanyası çerçevesinde Amasya ve Tokat halkından referandumda 'evet' demelerini istedi.

Başbakan Yıldırım, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bugün 'Söz milletindir, karar milletindir' diyoruz. Yetki milletindir. Millet ne derse, neyi uygun görürse o olur. Gerisi teferruattır" dedi. Yıldırım, halk oylaması sürecinde Anadolu'daki ilk duraklarının da Amasya olduğuna dikkati çekerek, bunun da bir manasının bulunduğunu vurguladı.

MİLLİ İRADE İLK DEFA AMASYA'DA İFADE EDİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını, daha sonra Amasya'ya geldiğini ve Amasya Genelgesi'ni buradan bütün dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Burada çok önemli tarihi bir karar alındı. Türkiye'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bugünlerini ilgilendiren o tarihi genelgenin kararı burada verildi. Düşmana karşı ilk kararın verildiği yerdeyiz, Amasya'dayız. İlk adımı buradan attık. Bağımsızlık yolunda ilk vurguyu Amasya'da yaptık. Milli irade ilk defa 1919'da Amasya'da ifade edildi" dedi.

AMASYA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ AYDINLATIYOR

Başbakan Yıldırım, "On binler meydanı doldurdu. Türkiye'yi daha fazla büyütmek, demokrasimizi daha da güçlendirmek için, çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek, gençlerimize daha güzel bir Türkiye emanet etmek için, daha fazla güvenlik ve refah için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Amasya işi bitirmiş. Sağolun, var olun. 16 Nisan'da sandığa gidiyorsunuz ve 'Kararımız evet' diyorsunuz. Büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, yükseliş için kararımız, diriliş için kararımız 'evet'. Amasya gümbür gümbür geliyor. Amasya bir kez daha göğsümüzü kabartıyor, Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor" diye konuştu.

ERDOĞAN İÇİN DEĞİL, HER DOĞAN İÇİNDİR"

Başbakan Yıldırım, "Unutmayın anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok, hepimiz faniyiz" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisine sahip olacağı iddiasını da yanıtlayarak, "Külliyen yalan. Yalanda bunların ölçüsü yok. Zannediyorlar ki millet bu işleri incelemiyor, öğrenmiyor, araştırmıyor. Yani aşağı mahallede yalanı söylüyorlar, yukarı mahalleye gelip kendileri de inanıyorlar, aslanlar gibi savunuyorlar. Bunların hayatı hayır, bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe 'evet' dediler? Bunlar her şeye 'Hayır' der. Mevcut sistem arızalı. Bu sistem baba ile oğlu birbirine düşürür, onun için değişmesi lazım, keyfi iş yapmıyoruz" diye konuştu.

ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiriyoruz. Bunun için Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye ‘siz de gelin ve birlikte yapalım’ dedik. Bahçeli bu çağrımıza karşılık verdi ve ‘önce milletim ve memleketim, sonra partim’ dedi. Ülkücü, milliyetçi kardeşlerime de bu ülke için gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür ediyorum. Biz CHP’de bizimle beraber bu yolda olsun istedik. Kılıçdaroğlu’na ‘madem bu sisteme karşısın o zaman sen de anayasa değişikliği teklifi getir ikisini de Meclis’te oylayalım’ dedik. ‘İkisini de sunalım millet ne karar verirse o olur’ dedik. Buna da ‘yok’ dedi. Çünkü bunlar halka güvenmek yerine mahkemelere güveniyorlar" dedi. Yıldırım, "Bu sistemde ona da yer var. Kıskanma ne olur biraz daha çalış senin de olur" dedi.

15 TEMMUZ'DA BU MİLLET KAHRAMANLIĞINI GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın referandum günü yaklaştıkça sinirleri bozulmaya başladı, ayarı kaçtı. Diyor ki; 'Eğer başkanlık sistemi 15 Temmuz gecesi geçerli olsaydı o zaman Türkiye diye bir şey kalmazdı.' Bak bak, lafa bak, bu ne demektir biliyor musun? Bu, milletine güvenmemek demektir, milletine inanmamak demektir, bu milleti tehdittir, 'Eğer başkanlık gelirse darbe olacak' demektir. Kılıçdaroğlu, sen bu milleti tanımayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bütün dünyaya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu gösterdi" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ TEK TEK OKUDU

Tokat'ın "yiğit yatağı" olduğunu belirten Yıldırım, 15 Temmuz gecesi, Tokatlıların Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı göğsünü siper ettiğini, bayrağına, geleceğine sahip çıktığını hatırlattı. 15 Temmuz gecesi Tokat'ın yedi şehidi ve gazileriyle demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Yıldırım, darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'da şehit olan Tokatlıların isimlerini söyleyerek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı, sağlıklı ömür diledi. "Memlekete bir çivi çakmayanlar ne Tokat'ın taşlı yollarını bilir ne de bu şehrin maddi, manevi zenginliklerini bilir." diyen Yıldırım, alandaki vatandaşlara, "Büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, aydınlık yarınlar için hazır mı Tokat?" diye sordu. "Evet" karşılığını alan Yıldırım, "Tokat işi bitirmiş, kırk bin kere Maşallah. Tokat, 16 Nisan'da şefkat tokadını vurmaya hazır mısın?" dedi.

"HÜKÜMETİ DE SANDIKTA SİZ KURACAKSINIZ"

Neden Anayasa Değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bizim bu ülkede artık darbelerle, vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok. Daha hızlı yol almamız lazım. Cumhuriyetimiz 100'üncü yılına giderken muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi ulaştırmak, Türkiye'yi dünyada parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmaya ahdettik, karar verdik, bunun için sandığa gideceğiz. Güçlü Türkiye için var mısınız, aydınlık yarınlar için hazır mısınız? Yeni sistemle seçim yapıldığı, sandıklar açıldığı andan itibaren 5 yıl görev yapacak hükümet belli oluyor. Seçimin kimi kazandığına siz karar vereceksiniz, kapılar arkasında birileri karar vermeyecek. Hükümeti de sandıkta siz kuracaksınız.

HÜKÜMET ÖMRÜ 16 AYI GEÇMİYOR

Bu ülkede, Türkiye'de hükümetler kurulamadı çok büyük bedeller ödendi. Seçimden eğer tek parti çıkmazsa o zaman işler kötü. Ayıkla pirincin taşını. Günlerce hükümet kurulmaz, hükümet kuruluncaya kadar da hayat durur, ekonomi durur, işler durur. Peki böyle kurulan hükümetten hayır gelir mi? Bu memlekette 25 gün süreli hükümetler kuruldu. Düşünün yıl 1923, şimdi 2017, 94 sene geçmiş, eğer her hükümet 5 yıl görev yapsaydı, bırakın 5 yılı 4 yıl görev yapsaydı 65'inci hükümete sıra 2183 senesinde gelecekti. Şu hale bak, hükümet ömrü 16 ayı geçmiyor. 16 ayda ne yapacak? Gelir tebrikleri kabul eder, brifingleri alır, ondan sonra valizini toplar vedalaşmaya başlar. Hizmet. Niksar-Tokat yolu ne olacak? Çamlıbel Tüneli'ni kim yapacak? Ama onu da yapan bulunur, onun da bir Ferhat'ı vardır. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları."

MİTİNGLERDEN KISA NOTLAR....

Başbakan Binali Yıldırım, Tokatlıları, "Tokat, Allah'ına kurban. Hey on beşli on beşli, Tokat yolları taşlı. On beşliler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Bugün yine çok güzelsin Tokat. On beşlilerin şehri Tokat, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın şehri Tokat, şehitler, yiğitler diyarı Tokat, seni gönülden selamlıyorum" şeklinde selamlayarak başladı.

Amasya'dan, şehzadeler şehrinden geldiğini ifade eden Yıldırım, "Amasya da böyle muhteşemdi, böyle güzeldi ancak Tokat bir başka güzel. Tokat sizinle bir muhteşem" dedi.

Başbakan Yıldırım, Amasyalıları, 'Sultan Beyazıt'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in şehri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı, kahramanların, yiğitlerin şehri Amasya" sözleriyle selamladı.

"Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tek ama daha güçlü olan da millet" diye konuşan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti: "Milletten güçlü hiç kimse yok. Sandıkla geliyor sandıkla gidiyor. Onun ötesi yok. Çünkü Türkiye'de milli irade var. Benim vatandaşım ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır."

Başbakan Binali Yıldırım eşiyle birlikte geldiği miting alanında platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Yavuz Selim Meydanı'nda, AK Parti Amasya İl Teşkilatı tarafından hazırlanan "15 Temmuz nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisi", "Biz hayır hakkımızı 15 Temmuz’da kullandık, tabii ki evet" pankartları yer aldı. Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile vatandaşlara satranç takımı ve karanfil dağıttı.

Tokat Belediyesi’nde çalışan Fatih Çoruş ve Gönül Çoruş'un miting alanında nikahını kıyan Başbakan Yıldırım, evlilikte başarının sırrını da yeni çifte söyledi. Evlenen çifte evlilik cüzdanı veren Yıldırım, "'İtaat et, rahat et'. Bir de birbirinize 'Peki' demesini bilin. Defteri vermeden önce Cumhurbaşkanı'mızın da size bir öğüdü var. Selamı var, anladınız değil mi? Daha açık söyleyeyim mi? Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur Rabia olur" dedi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun platforma çıkması üzerine ise Başbakan Yıldırım, Eroğlu'na esprili bir şekilde geç kaldığını söyledi.

