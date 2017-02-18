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Sözen, Terör Saldırısını Kınadı

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Sözen, Terör Saldırısını Kınadı
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin, "Kuyrukları sıkışan...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin, "Kuyrukları sıkışan terör örgütleri bu tür bomba yüklü araçlarla hain ve kalleşçe yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu tür saldırılar hainlerin kalleşlerin ve korkakların işidir" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, yazılı açıklama yaparak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Terör örgütlerinin bu tür hain ve korkakça saldırılar yapıp halka korku yaymaya çalıştığını belirten Sözen, "Bu saldırı hakim ve savcılarımızın oturduğu lojmanlara yönelik yapılmış olsa da aslında bu saldırı önümüzdeki süreçte yapılacak Anayasa referandumunda halkın özgür iradesiyle oy kullanmaması için bir baskı aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Ülkemizin ve halkımızın özgür iradesine ipotek konulmak istenmektedir. Bu terör saldırıları eskisi gibi halkımızı korkutmamakta, sindirmemekte aksine terör örgütlerine halkımızın kinini ve nefretini artırmaktadır. Halkımız bu terör örgütlerinin kirli ve kanlı yüzünü net görmüş, kime taşeronluk ettiğini net bir şekilde anlamıştır" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün terör örgütlerinin anlaştığını belirten Sözen, "PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG ve diğer terör örgütlerinin beslendikleri merkezlerin aynı olduğunu ve aynı amaca hizmet ettiklerini net bir şekilde gören vatandaşımız bunlardan asla korkmadığını ve bunlara boyun eğmeyeceğini önümüzdeki süreçlerde de gösterecektir. Bu olayda hayatını kaybeden Şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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