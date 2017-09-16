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Sözeri: “Pozisyon Vermeden Mağlup Olduk”

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Sözeri: “Pozisyon Vermeden Mağlup Olduk”
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün kaybetmek bir kenara beraberliğe...

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün kaybetmek bir kenara beraberliğe üzüleceğimiz maçı kaybetmek bizim için kötü oldu" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bugün maça iyi başladık, golü de bulduk. Top bizde kalıyordu. Geçen haftaki Beşiktaş maçının aksine bu hafta daha fazla futbol oynadık. Üretmeye çalıştık. Rakibimize pozisyon vermedik ama duran toptan bir gol yedik ve ilk yarıyı böyle tamamladık. İkinci yarı topun bizde kalma oranı fazlaydı. Maalesef bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayan goller yedik. Buna rağmen bir reaksiyon gösterdik. Sonlara doğru birkaç pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bugün kaybetmek bir kenara beraberliğe üzüleceğimiz maçı kaybetmek bizim için kötü oldu. Bunu düzeltmek lazım. Bazı oyuncularımız standardın altında kaldı. Genel oyundan çok memnuniyetsiz değilim ama iki tane duran top, penaltıdan yediğimiz gol vardı. Pozisyon vermeden mağlup olduk. Önümüzdeki hafta kazanarak, taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.

Derslerine iyi çalıştıklarını ve etkili oyuncularını iyi analiz ettiklerini kaydeden Sözeri, "Olcan Adın gibi Larsson, Henrique gibi etkili oyuncularını biliyorduk. Paslarını kestiğimiz ve baskı yaptığımız takdirde oyunun hakimiyetinin bizde olacağını da biliyorduk. Bu baskının sonucunda da golü bulduk. Futbol sonuç oyunu. Akhisar'ı tebrik etmek lazım. Bu topun bizde kalma oranıyla, oyunu forse etme oranıyla bu mağlubiyet bizi üzdü" diye konuştu.

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