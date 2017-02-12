Sözlü: "İnsanımızın Gönlünü Hoş Tutmak Birinci Gayemiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Cemevi'ni ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Cemevi'ni ziyaret etti.

Yüreğir Cemevi'ni ziyaret ederek cem etkinliğine katılan Başkan Sözlü,"Adana'da insanların gönlünü hoş tutmak birinci gayemiz. Kentte hiç bir insanımızı diğerinden ayırt etmiyoruz. Çalışmalarımızı bizlere teşekkür edilsin diye değil, şehirde yaşayan hemşerilerimizin haklarını, hukuklarını gözetmek, onlara hizmetle mükellef olan yönetici sorumluluğuyla, insani ve medeni çerçevede Allah rızası için yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yüreğir Cemevi'nde yoğun bir ilgiyle karşılanan Başkan Sözlü'ye ziyaretleri için teşekkür eden Cemevi yöneticileri, "Ne zaman ki bir ihtiyacımız olsa, bir istekle kapısını çalsak Hüseyin Sözlü Başkanımız taleplerimizi reddetmiyor, Büyükşehir Belediyesi kapılarını bize kendi evimiz gibi açık tutuyor. Buraya gelerek bizleri onure eden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Önceliğimiz her zaman için vatanımız, gerisi teferruat" dedi.

Ziyaret esnasında Başkan Sözlü, düzenlenen Hızır Cemi'ne katılmayı ihmal etmedi.