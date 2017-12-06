Sözlü’nün ‘İçme Suyuna Zam Yok’ Kararına Kadın Muhtarlardan Teşekkür

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 83. Yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadınlar...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 83. Yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Adana'daki 13 kadın muhtarı makamında misafir etti. Kadın muhtarlar, 2018 yılında içme suyu tarifelerinde zam yapılmaması kararından dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ettiler.

Başkan Hüseyin Sözlü, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Şahin, Muhtarlıklar Daire Başkanı Teoman Yılmaz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Soner Şimşir ile Adana'nın çeşitli ilçelerinde görev yapan 13 kadın muhtarı makamında kabul etti. Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 83. Yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başkan Sözlü, konuklarına Türk Bayrağı tablosu ve çiçek buketleri hediye etti. Kadın muhtarlar ise Başkan Sözlü'nün anlamlı jestine karşılık, tespih armağan etti.

Muhtarlıklarda 5 metreküpe kadar su ücretsiz

Kadın muhtarlar, muhtarlık binalarında 5 metreküpe kadar tüketimde içme suyundan ücret alınmaması ve 2018 yılında içme suyu ücretlerine zam yapılmaması kararından duydukları memnuniyeti dile getirip, başkan Sözlü'ye teşekkür ettiler. Başkan Sözlü, Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin bir çoğundan önce Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu vurguladı. Muhtarları her zaman çözüm ortağı olarak gördüklerini, kadın muhtarlara çoğu zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Başkan Sözlü "Her zaman muhtarlara kapımız açıktır. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken, muhtarlarımızın düşüncelerini ve taleplerini ön planda tutuyoruz. Bu anlayışımız bundan sonraki hizmet sürecimizde de aynen devam edecek. Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kazanma ve dünya kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.