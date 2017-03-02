Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu Van’da

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Van'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen "Erbakan'ı Anma ve Anlama" programına...

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Van'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen "Erbakan'ı Anma ve Anlama" programına katıldı.

AGD tarafından 27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 6. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Van Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) konferansa salonunda düzenlenen programa SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fethullah Erbaş, SP İl Başkanı Özay İlhan, AGD üyeleri ve partililer katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erbakan'ın hayatından kesitler anlattı. Konuşmalarında gençlere seslenen Karamollaoğlu, "Eğer biz Erbakan Hocamızı kabil manada anlarsak ve onun icraatlarını göz önüne getirip, ne yapmamız icap ettiği konusunda da fikir oluşturursak, emin olun ülkemizde ve İslam alemi de bugün içine sürüklendiği bu aciz durumdan kurtulur. Dünyaya da huzur gelir. Bundan başka bir yolu yok" dedi.

Başkanlık sisteminin Türkiye için erken olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Bizim kimseye düşmanlığımız yok, iyi şeyler yapın destekçiniz olalım. Şimdi de başkanlık sorununu çıkardılar. Evet mi, hayır mı? Evet çıksa ne yazar, hayır çıksa ne yazar. Biz de burada diyoruz ki bu sistemde ileriye dönük bir şey yok. Yarın birisi çıkıp bu sistemi istismar etmesin. Erkler ayrılığı dediğimiz güçler, birbirinin etkisinde kalmasın. Yargıya müdahale edilmesin. Erbakan da başkanlığa karşı değildi, biz de. O zaman Erbakan da dedi, şimdi de biz diyoruz. Önce problemlerimizi çözelim. Sonra oturalım daha istikrarlı nasıl olunur, onu konuşalım" şeklinde konuştu.