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Sp Lideri Karamollaoğlu: “Siyasette Tıkanma Var”

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Sp Lideri Karamollaoğlu: “Siyasette Tıkanma Var”
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mola veren Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siyasette bir tıkanma...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mola veren Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siyasette bir tıkanma var. Kutuplaşma, kamplaşma insanı adeta hayatından bezdirdi" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Karamollaoğlu, "İktidarın bu tatbik ettiği ekonomi politikası kökten değişmedikçe sanayicinin derdine derman olamazsınız. Çünkü hükümet sanayicinin derdiyle dertlenme gibi bir derde sahip değil. Tamamen meseleye üst seviyede, yatırımı çalışanı, ihracatını, ithalatını hiç dikkate almadan bir perspektif oluşturmuş, global olarak bakıyor. O zaman da sanayicinin bizatihi yaşadığı sıkıntıyı anlamıyor, görmüyor, görse bile bu benim derdim değil sizin derdiniz, siz çözüm yolu bulacaksınız diyor. Onun için bu anlayışı hükümetin mutlaka değiştirmesi lazım. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Hükümetin çok ciddi bir sıkışıklığın içerisinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Biz ona deniz bitti diyoruz. İmkanları farklı yerlerde tamamen hizmet sektöründe tükettiler. Hizmet sektörüne kaynaklar aktarılınca üretim sektörüne pay kalmadı. Hizmet sektörünün borç taksitlerini, oradan gelen faizleri ödemekle meşguller. Bu da ekonomiyi iyice zayıflattı, dibe vurdurdu. Bunun hükümetin tümüyle ekonomiye bakış açısını değiştirmesiyle mümkün olur. Siyasette, bir tıkanma var. Kutuplaşma, kamplaşma insanı adeta hayatından bezdirdi. Onun için biz bu referandum sürecinde bu kamplaşmayı ortadan kaldırabilmek için mutedil bir üslup belirlemeye özen gösterdik. Bunu bazıları benimsedi bazıları benimsemediler. Bu süreçte partilerin oluşturduğu politikalarda da bir uyum meydana gelmedi. Hamdolsun bizde böyle bir sıkıntı olmadı. Zannediyorum tüm siyasi partiler içerisinde oluşturulan politikalara ciddi tepkinin olmadığı belki de en önemli siyasi kurum Saadet Partisi'dir. Bu diğer partiler içerisinde oluyor, her partide var. Siyaset belki yeniden şekilleniyor. Yeniden birtakım oluşumlar meydana gelebiliyor. Bunu zaman gösterecek. Biz diğer partilerin iç meseleleri ile doğrudan doğruya ilgilenmeyi, yorum yapmayı da isabetli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının AK Parti'ye üye olmasını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Bundan sonraki süreçte partili bir cumhurbaşkanımız oldu. İnşallah hayra vesile olur. Biz endişeliyiz. Kuvvetler ayrılığı prensibi kamil manada işler hale gelseydi, bu kadar endişemiz olmazdı. Kuvvetler ayrılığı prensibi maalesef çok gevşek olduğu için biz partili bir cumhurbaşkanı olmasından birazcık endişe duyuyoruz" dedi.

Sp Lideri Karamollaoğlu: “Siyasette Tıkanma Var”

Sp Lideri Karamollaoğlu: “Siyasette Tıkanma Var”

Sp Lideri Karamollaoğlu: “Siyasette Tıkanma Var”

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