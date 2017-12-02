Sp Van İl Başkanı Özay’ın “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Mesajı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, "3 Aralık dünya engelliler günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, "3 Aralık dünya engelliler günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

SP Van İl Özay İlhan, "3 Aralık dünya engelliler günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Biz Saadet Partisi olarak Türkiye'de yaşayan 8,5 milyon engelli vatandaşımızın çektiği sıkıntı ve çilelerini çok yakından bilmekteyiz. Engelli olmak bir suç değildir. En büyük suç kardeşlerimiz ihmal etmek ve sahip çıkmamaktır. Sadece özel günler ve dini bayramlarda hatırlanan ve ziyaret edilen bu kardeşlerimiz, maalesef her zaman ihmal edilmiş ve adeta kaderlerine terk edilmiştir. Yetkililer tarafından bu güne kadar çıkarılan yasalar kesinlikle yeterli olmamış, geçici çözüm önerileri bu vatandaşlarımızın problemlerini çözememiştir. Helen, sağlık, eğitim ve istihdam alanında büyük zorluklar yaşayan engelli kardeşlerimiz, bir an evvel bu sıkıntılarından kurtarılmalıdır. Özellikle istihdam konusunda yasalarda mutlaka iyileştirme yapılarak özürlü ve engellilere daha fazla iş imkânı sağlanarak bu konumları dünya özürlüleri standartlarına çekilmelidir. Özel günlerde bu insanlarımıza yapılan yardımlardan ziyade, hayata daha sıkı sarılmaları ve bu makûs talihlerini yenebilmeleri için kendi ekmeklerini kendilerine kazanma şansı verilmelidir. Biz Saadet Partisi olarak her zaman olduğu gibi bu günde bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlarla ilgili yapılabilecek her türlü desteğe daima katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de her zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesine maruz kalan bu kardeşlerimizin Saadet Partisi iktidarında bütün haklarına kavuşacaklarına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.