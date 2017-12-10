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SP'den 'Kudüs İslam'ındır' mitingi

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SP'den 'Kudüs İslam'ındır' mitingi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ABD'nin Kudüs kararınına ilişkin, "Elbette sadece Kudüs ve Mescid-i Aksa için değil, Gazze, Batı Şeria ve Ramallah için, her şeyden önce başkenti Kudüs olan Filistin için buradayız" dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin çağrısıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "Kudüs İslam'ındır" mitinginde konuştu.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararınına ilişkin, "Elbette sadece Kudüs ve Mescid-i Aksa için değil, Gazze, Batı Şeria ve Ramallah için, her şeyden önce başkenti Kudüs olan Filistin için buradayız. Yeryüzünün bütün mazlumları için küresel intifadanın meş'alesini yakıyoruz. Kudüs, Müslümanların en büyük cihadıdır" dedi.

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Amerika ve siyonizm hakkındaki sözlerini anımsatan Karamollaoğlu, "Herkes Amerika ne der?' derken, Meclis kürsüsünde 'Bana ne Amerika'dan.' diyerek tek başına tüm dünyaya meydan okuyan Necmettin Erbakan'ın talebelerine selam olsun. Bu meydandaki coşkudan ve kararlılıktan aldığım cesaretle söylüyorum ki ey zalimler, siyonistler Kudüs, ezelden ebede İslam şehridir ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu

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