Sp’den ‘Türkiye’nin Meseleleri Ve Çözüm Yolları’ Konferansı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı tarafından "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konulu konferans düzenlendi.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı tarafından "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konulu konferans düzenlendi.

Bir lokantada düzenlenen konferansa SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Van İl Başkanı Özay İlhan, CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, STK temsilcileri ve partililer katıldı. SP İl Başkanı Özay İlhan'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin birçok problemle karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye'nin coğrafi olarak çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birbirimizi kucaklamak ve birbirimize karşı sevgi ifadelerini kullanabilmektir. Elbette hepimizin farklı hataları ve yanlışları olabilir. Ama bunları makul bir tarzda karşı tarafa aktarmak gerekiyor" dedi.

AK Parti hükümeti döneminde başörtüsü gibi birçok sorunun çözüldüğünü aktaran Karamollaoğlu, ayrıca imam hatip okulları ve Kur'an kurslarının açılmasının da AK Parti hükümetleri döneminde yaşandığını söyledi. Türkiye'de birçok yol, tünel, tüp geçit, havaalanı ve hastanelerin açıldığını ancak bunların ülkeyi kalkındıramayacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Ülkede gördüğümüz en büyük problem, toplumsal çatışma ve kutuplaşmadır. Bunu aşmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi kucaklayacağız. Herkesin bu sorunları çözmek için elinde farklı bir reçeteleri olabilir. Oturup bu reçeteyi tartışmak lazım. Neden kavga edelim, neden birbirimize hakaret edelim. Terörle mücadele ederken silah kullanırsınız ama hiç bir yerde sadece silah kullanarak terörle mücadele edilmez. Bu bölgenin inanlarının ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları var. Bir hükümet bunları karşılamakla mükelleftir. Bunu bir bütün olarak ele almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Parti olarak planlı ve programlı çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Önce hedef belirleyeceğiz sonra da o hedefe ulaşmak için plan yaparız. İşi ehline vereceğiz. Hizmette ve partide partizanlık yapmayız. Emanete ihanet etmeyiz. Yetim malına sahip çıkarız. İsrafa kaçmayız. Adil olacağız. Kapımız herkese açıktır. Sadece bizim gibi düşünene değil karşımızda olana da açıktır. Toplumsal barışı ve huzuru sağlayacağız. Sonra da terörle etkin bir şekilde mücadele edeceğiz."

Konferans verilen ikramlarla sona erdi.