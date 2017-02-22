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“Spııs - Sport, Inclusion And Interculturality İn Society” Projesi Kabul Edildi

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“Spııs - Sport, Inclusion And Interculturality İn Society” Projesi Kabul Edildi
İspanya UCAM Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan projeye Türkiye'den Sorgun Gençlik Derneği, İtalya'dan Associazione Alplurale kurumu ortaklık...

'SPort, Inclusion and Interculturality in Society" projesi kabul edildi.

İspanya UCAM Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan projeye Türkiye'den Sorgun Gençlik Derneği, İtalya'dan Associazione Alplurale kurumu ortaklık yaptığı projenin toplam süresi 12 ay olduğunu söyleyen Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 12 ay boyunca 3 ülkede farklı zamanlarda toplantılar, seminerler ve anket gibi çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Son zamanlarda başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya gündeminin en önemli başlıklarının başında göçmen krizi geldiğini söyleyen Uğuz, " Özellikle Suriye'deki iç savaşın sınır tanımaz bir hal alarak buradaki insanların Avrupa'nın kapılarına dayanmaları ve her geçen gün yeni bir insanlık dramına sahne olması krizin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan 4 milyonu aşkın Suriye'linin, 3 milyona yakını ise oldukça zor koşullar altında Türkiye'de yaşamaktadır. Bu proje ile mültecilerin, spor faaliyetleriyle sosyal hayata katılımını, uyumunu sağlamayı ve toplumsal hayata adapte olabilmeleri kolaylaştırmayı, 2. nesil genç göçmenlerin yerelde yaşayan gençlerle sosyal içerme ve kültürel entegrasyon ile ilgili iyi uygulamaları teşvik etmeyi ve değiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında her ülke kendi bölgesinde mültecilerin sorunlarına ve sosyal uyumların entegrasyonuna yönelik anket uygulayacak. Bu anketlerin sonuçları toplantılarda analiz edilecektir. Spor yoluyla 2. nesil göçmenlerin entegrasyon ve sosyal uyumlarına yönelik hazırlanan anketler ilgili paydaşlara okullar / üniversiteler, spor kulüpleri gibi kurumlara gönderilecektir. Proje sonunda hazırlanan tüm anket sonuçları ve analizleri kurumların yapacakları araştırma ve çalışmalarda mültecilerin güncel ve genel durumlarını analiz etmede ve onların durumlarını anlamalarına yardımcı bir kaynak olacaktır" dedi.

“Spııs - Sport, Inclusion And Interculturality İn Society” Projesi Kabul Edildi

“Spııs - Sport, Inclusion And Interculturality İn Society” Projesi Kabul Edildi

“Spııs - Sport, Inclusion And Interculturality İn Society” Projesi Kabul Edildi

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