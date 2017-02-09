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SP'li Var: 'Deniz bitti, kara göründü'

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SP'li Var: 'Deniz bitti, kara göründü'
SP Samsun İl Başkanı Hasan Bayram Var, ''Artık deniz bitti ve kara göründü. Sıcak paraya ihtiyaç duyulmuştur. Zaman içinde bu kuruluşlarda birer birer elden çıkarılacaktır. Varlık fonu bunun ilk adımıdır" dedi

Saadet Partisi (SP) Samsun İl Başkanı Hasan Bayram Var, bazı devlet kurumlarının yatırımcılara kaynak sağlanması için kurulan Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. SP'li Başkan Var, "Başbakanlığa bağlı 50 milyon lira sermayeli en az 5 kişiden oluşan bir A.Ş dir. Varlık fonuna devredilen kuruluşlar bütçe denetimi dışına çıkarılmış oluyor. Yani her türlü icraatları denetimden kurtulmuş oluyor" dedi.

Saadet Partisi Başkanı Var, "Aksine milyonlarca dolar kar eden kuruluşlarımız da bu özelleştirme teranelerinden nasibini almıştır. Bu güne kadar yapılan özelleştirme gayelerine bakıldığında, gelirin tabana yayılması, gelir adaletinin sağlanması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi gibi hususlar yer almakta idi. Yaklaşık 70 milyar dolarlık bir şatışdan yani özelleştirmeden elde edilen paralarla nereye hangi sanayi kuruluşları kuruldu? Peki, kimlerin refah düzeyi yükseldi, kimlerin gelirleri arttı, kaç milyon kişi iş bulabildi ve ülkenin neresinde kalkınma hissedildi ki? 15 yıllık iktidarda 5 yaşındaki genç bu gün 20 yaşında 10 yaşındaki genç bu gün 25 yaşında üniversite mezunu oldu ve boş gezmekte babasının eline bakmaktadır. Dolayısıyla biz bu varlık fonunun da kuruluş ve işleyişine ve açıklanan vaatlerine inancımız olmadığı gibi bu kuruluşlarında zaman içinde elden çıkarılacağına inanmaktayız" dedi.

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