  • BIST 103.773
  • Altın 145,843
  • Dolar 3,4963
  • Euro 4,1879
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Spor Alanında Çocukların Güvenliği Nilüfer’de Ele Alındı

» »
Spor Alanında Çocukların Güvenliği Nilüfer’de Ele Alındı
Nilüfer Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Altınşehir Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilen " TFF Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı"...

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Altınşehir Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilen " TFF Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı" konulu seminer Türkiye'de ilk kez Nilüfer'de gerçekleştirildi. Toplantıda, spor alanında çocukların korunması ele alındı.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Altınşehir Gençlik Spor Kulübü tarafından Plaza 16 Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen " TFF Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı" konulu seminerde sporda fizikî ve psikolojik gelişimin yanı sıra spordaki eğitim masaya yatırıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Meclisi Gençlik ve Spor Hizmetleri Komisyon Başkanı Atakan Çorbacı, Nilüfer'de bulunan amatör spor kulüplerini daha verimli hale getirmek, başarılı, örnek çalışmalar yapmalarını sağlamak için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in öncülüğünde Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ni (NASK) kurduklarını belirtti. Çorbacı, "NASK'ın maksadı Nilüfer'de yaşayan her çocuğu spor ile tanıştırmak, çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu ortamlarda spor yapmalarını sağlamaktır. Ülkemizdeki spor eğitiminin yetersizliği, spor kulüplerimizin çocuk gelişimindeki imkânları sınırlı. Bu amaç doğrultusunda tüm kulüplere kurum olarak desteğimiz artarak devam ediyor" dedi.

2013 yılında Fatih Terim'in A Milli Sportif Direktörlüğü görevine başladığı tarihten itibaren çocukların korunması ile ilgili çalışmaya başlandığını açıklayan TFF Çocuk Koruma Birimi Sorumlusu B.Gülhan Gündüz de, Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı'nı semineri pilot eğitimini ilk kez Nilüfer'de gerçekleştirdiklerini belirtti. Gündüz, "Bu duyarlılığı gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Etik ve ahlak olmazsa spor olmaz. Bu yüzden çocuklarımızın sportif gelişimini sağlarken, ahlaki değerleri kazanmasına da önem vermeliyiz" diye konuştu.

Çocuğun olduğu her alanda risk olduğunu belirten B.Gülhan Gündüz, "Maalesef ülkemizde cinsel tacize maruz kalan çocuklarımız var. Bu tacizler spor kulüplerinde de var. Bunlarla başa çıkmalıyız. Ayrıca çocukların gelişimini engelleyen en önemli tacizlerin başında anne ve baba baskısı geliyor. Ebeveynlerin alt yapılardaki çocuklara aşırı yük yüklemesi, 10-15 yaş aralığındaki çocukları başarı için baskı altına alması, çocuklar üzerinde büyük tahribat yapıyor. Biz gençlerimizi dış etkenler kadar aile etkenlerinden korumakla da mükellefiz" şeklinde konuştu.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Psikolog Mürşit Atlıakın da spora başlayan çocukların fiziksel ve bedensel gelişimi kadar, sosyal ve psikolojik gelişiminin de takip edilmesi, gerektiğini söyledi.

Seminer sonunda veli ve antrenörler merak ettikleri konuları uzmanlara sorarak bilgi sahibi oldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Takımdaki Gururlarımız22 Eylül 2017 Cuma 17:08
  • Fıfa, Yılın Oyuncusu Adaylarını Açıkladı22 Eylül 2017 Cuma 16:53
  • Atiker Konyaspor’dan Kenetlenme Çağrısı22 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • 6 Ülke Takvim Değişikliği İçin Euroleague Başvurdu22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Eskişehir Basket’de 4 Oyuncu Sakat22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Antalyaspor’da Osmanlıspar Hazırlıkları Sürüyor22 Eylül 2017 Cuma 16:28
  • Kütahyaspor, Sezonu Açtı22 Eylül 2017 Cuma 15:58
  • Tamer Tuna: “Ligde İddialı Olmak İçin Sivasspor Maçı Kazanmalıyız”22 Eylül 2017 Cuma 15:43
  • Adil Gevrek: “Yanlış Bir Karar Vermemek İçin Biraz Daha Bekleyeceğiz”22 Eylül 2017 Cuma 15:29
  • Galatasaray Odeabank, Tübad Turnuvasına Katılacak22 Eylül 2017 Cuma 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti