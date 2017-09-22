Spor Alanında Çocukların Güvenliği Nilüfer’de Ele Alındı

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Altınşehir Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilen " TFF Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı"...

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Altınşehir Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilen " TFF Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı" konulu seminer Türkiye'de ilk kez Nilüfer'de gerçekleştirildi. Toplantıda, spor alanında çocukların korunması ele alındı.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Altınşehir Gençlik Spor Kulübü tarafından Plaza 16 Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen " TFF Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı" konulu seminerde sporda fizikî ve psikolojik gelişimin yanı sıra spordaki eğitim masaya yatırıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Meclisi Gençlik ve Spor Hizmetleri Komisyon Başkanı Atakan Çorbacı, Nilüfer'de bulunan amatör spor kulüplerini daha verimli hale getirmek, başarılı, örnek çalışmalar yapmalarını sağlamak için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in öncülüğünde Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ni (NASK) kurduklarını belirtti. Çorbacı, "NASK'ın maksadı Nilüfer'de yaşayan her çocuğu spor ile tanıştırmak, çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu ortamlarda spor yapmalarını sağlamaktır. Ülkemizdeki spor eğitiminin yetersizliği, spor kulüplerimizin çocuk gelişimindeki imkânları sınırlı. Bu amaç doğrultusunda tüm kulüplere kurum olarak desteğimiz artarak devam ediyor" dedi.

2013 yılında Fatih Terim'in A Milli Sportif Direktörlüğü görevine başladığı tarihten itibaren çocukların korunması ile ilgili çalışmaya başlandığını açıklayan TFF Çocuk Koruma Birimi Sorumlusu B.Gülhan Gündüz de, Çocuk Esenliği ve Koruma Beyanı'nı semineri pilot eğitimini ilk kez Nilüfer'de gerçekleştirdiklerini belirtti. Gündüz, "Bu duyarlılığı gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Etik ve ahlak olmazsa spor olmaz. Bu yüzden çocuklarımızın sportif gelişimini sağlarken, ahlaki değerleri kazanmasına da önem vermeliyiz" diye konuştu.

Çocuğun olduğu her alanda risk olduğunu belirten B.Gülhan Gündüz, "Maalesef ülkemizde cinsel tacize maruz kalan çocuklarımız var. Bu tacizler spor kulüplerinde de var. Bunlarla başa çıkmalıyız. Ayrıca çocukların gelişimini engelleyen en önemli tacizlerin başında anne ve baba baskısı geliyor. Ebeveynlerin alt yapılardaki çocuklara aşırı yük yüklemesi, 10-15 yaş aralığındaki çocukları başarı için baskı altına alması, çocuklar üzerinde büyük tahribat yapıyor. Biz gençlerimizi dış etkenler kadar aile etkenlerinden korumakla da mükellefiz" şeklinde konuştu.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Psikolog Mürşit Atlıakın da spora başlayan çocukların fiziksel ve bedensel gelişimi kadar, sosyal ve psikolojik gelişiminin de takip edilmesi, gerektiğini söyledi.

Seminer sonunda veli ve antrenörler merak ettikleri konuları uzmanlara sorarak bilgi sahibi oldu.