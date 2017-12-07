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Spor Bakanlığı Bürokratları Sahada Ter Döktü

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Spor Bakanlığı Bürokratları Sahada Ter Döktü
Altındağ Bölgesi Amatör Futbol Kulüpleri Karma Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları ve veteran futbolculardan oluşan karma futbol takımı...

Altındağ Bölgesi Amatör Futbol Kulüpleri Karma Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları ve veteran futbolculardan oluşan karma futbol takımı sahada ter döktü.

Altındağ Bölgesi Amatör Futbol Kulüpleri Karma Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları ve veteran futbolculardan oluşan karma futbol takımı sahada ter döktü. Gençlik ve Spor Bakanlığının Altındağ bölgesinden başlayacak ve daha sonra ülke genelinde uygulanması düşünülen Spor ile Hayata Bağlan Projesi ile bağımlılıkla mücadele kapsamında riskli bölgelerin belirlenmesi planlanıyor. Altındağ bölgesi spor kulüpleri ile Altındağ Stadı'nda belirli gün ve saatlerde futbol antrenmanlarına katılacak gençler, daha sonra futbol turnuvası ile takım olarak birbirleriyle mücadele edecek.

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