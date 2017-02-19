Spor Salonunda Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmalarında Sona Gelindi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde spor salonu deprem dayanımları güçlendirme ve bakım-onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde spor salonu deprem dayanımları güçlendirme ve bakım-onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü projeleri arasında yer alan deprem dayanımları güçlendirme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında Çorlu Spor Salonu'nda bir süredir devam eden çalışmaları yerinde takip etmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak maksadıyla Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Mali İşler Şube Müdürü Ercan Çağatay tarafından kısa bir süre önce incelemeler yapıldı. Parke montajına başlanan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kardaş, yapılan çalışmaların muvaffakiyetle sonuçlanmasını dileyerek, Tekirdağ sporu adına güzel gelişmelere vesile olmasını temennisinde bulundu.