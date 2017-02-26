  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Spor Toto 2. Lig

» »
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

5 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 31. dakikasında Muharrem Ozan Cengiz fileleri havalandırarak konuk takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kaldı Ankaragücü sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 49'a yükseltirken, Niğde Belediyespor ise 38 puanda kaldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 15:38
  • Gümüşhanespor Taraftarları Dağları Tribün Yaptı26 Şubat 2017 Pazar 15:38
  • Çapa: "Samsunspor Bizden Daha Fazla İstedi”26 Şubat 2017 Pazar 15:23
  • Özköylü: “Bıçak Sırtı Maçlar Oynuyoruz”26 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • Ümit Özat, “Hem Karabükspor’u Hem De Hakemi Tebrik Ediyorum”26 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • U23 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası’na Altınova Damga Vurdu26 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Barisic: “Şans Bizden Yanaydı”26 Şubat 2017 Pazar 15:08
  • Hentbol Erkekler Süper Ligi26 Şubat 2017 Pazar 14:53
  • Spor Toto 3. Lig26 Şubat 2017 Pazar 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti