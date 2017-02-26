Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

5 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 31. dakikasında Muharrem Ozan Cengiz fileleri havalandırarak konuk takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kaldı Ankaragücü sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 49'a yükseltirken, Niğde Belediyespor ise 38 puanda kaldı.