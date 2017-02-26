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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 24. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0...

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 24. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada Gökhan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında defansın arasında yükselerek vuran Recep'in kafa şutunda kaleci Ersin, köşeye giden topu güçlükle köşeye çeldi.

19. dakikada Sol kanattan serbest vuruş kullanan Ali Akburç'un orta-şut karışımı pasında defansı ve kaleciyi aşan top üst direğe çarparak auta çıktı.

26. dakikada Fatih Üge'nin sağ kanattan açtığı ortasında defanstan dönen topa gelişine sert vuran Ali Akburç'un şutu üst direği sıyırarak auta çıktı.

30. dakikada Semih'in sağ kanattan pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Fatih Üge'nin şutunda defansın müdahalesinde Üge'ye çarpan top, kaleci Burak'ı aşarak ağlarla buluştu: 1-0.

75. dakikada Berkay'ın orta sahadan açtığı topla buluşarak rakip ceza alanına çalımlarla giren Furkan'ın şutunda top, kaleci Burak'ın kontrolünde yandan auta çıktı.

83. dakikada Halil'in sol kanattan açtığı ortada ceza çizgisi sağından Hasan Erbey'in indirdiği topa zor pozisyonda röveşatayla vuran Ertan Koç'un şutu yandan auta çıktı.

89. dakikada Zafer'in sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında topla buluşan Abdülkadir, şık çalımlarla rakip ceza alanına sokuldu. Abdülkadir, kaleci Burak'ı da çalımlayarak plase ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru tayin etti: 2-0.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Furkan Ürün xxx, Mert Bulut xxx

Nazilli Belediyespor: Ersin xxx, Sabri xxx, Berkay xxx, Fatih xxx, Hakan xxx, Yüksel xxx, Zafer xxx, Furkan xxx (Abdülkadir dk. 76 xx), Hüseyin xxx, Ali xx (Gökhan dk. 57 xx), Semih xx (Mert Çakar dk. 58 xx)

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz x, Hasan x, Caner x, Recep x, Rıdvan x (Halil dk. 64 xx), Cemal x, Ömer x, Burak Sarı x (Soner dk. 84 x), Gökhan x (Ertan dk. 46 x), Anıl xx, Semih Mustafa x

Goller: Fatih (dk. 30), Abdülkadir (dk. 89) (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: Yüksel, Semih, Fatih (Nazilli Belediyespor) - Semih Mustafa, Halil (Büyükçekmece Tepecikspor)

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

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