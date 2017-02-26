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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Hakan Akmısır xx, Uğur Önay xx, Gökhan Özkan xx

İnegölspor: Şener Özcan xxx, Recep Yılmaz xxx, Bilal Özdemir xxx, Hasan Küçcük xxx (Oğuz Kocabal dk. 66 xx), Emrah Dağ xxx, Raif Demir xx, Hakkı İsmet Şimşek xxx, Lider Koç xxx, Emre Okur xxx (Ömürcan Yıldırımlı dk. 76 xx), Ali Aytemur xx, Hüseyin Ali Pala xx

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit xxx, Erdi Bakırcı xxx, Ömer Karancı xxx, Gürcan Gözüm xxx, Şamil Ünal xxx, (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 58 xx), Reşo Akın xx, (Metincan Cici dk. 90 ?), Vedat Budak xx, Süleyman Özdamar xxx, Serkan Özdemir xxx, Nezir Özer xxx (Oğuzhan Kayar dk. 76 xx), Berat Ali Genç xxx

Goller: Hüseyin Ali (dk. 52) (İnegölspor), Reşo (dk. 61) (Aydınspor 1923)

Sarı kartlar: Recep, Lider (İnegölspor)

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

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