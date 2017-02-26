Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında İstanbulspor sahasında, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bahçelievler İl Özel İdare
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Baran Eraslan xx, Gökmen Baltacı xx
İstanbulspor: Umut Kaya xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Orhan Aktaş x (Muhsin Yıldırım dk. 37 x), Mehmet Zeki Çelik xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Yunus Emre Yalçın xx (Kubilay Aktaş dk. 68 x), Şaban Genişyürek xx, Zafer Şensoy xx, İbrahim Halil Çolak (Engin Baytar dk. 90+2 ?)
BB Erzurumspor: Evren Üstündağ xx, Fırat Arıkan xx, Doğan Can Otman xx, Murat Paluli xx, Sinan Morgil xx, Mustafa Kayabaşı xx (Savaş Tağa dk. 84 ?), Halil İbrahim Tuna xx, Erdem Koçal xx, Erhan Çelenk xx (Serdar Deniz dk. 87 ?), Mehmet Albayrak x (Eslem Öztürk dk. 49 x), Mert Nobre xxx
Goller: Mert Nobre (dk. 34) (BB Erzurumspor), İbrahim Halil Çolak (dk. 39 ve 64) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Doğan Can Otman, Erhan Çelenk, Mert Nobre (BB Erzurumspor)
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