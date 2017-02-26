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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Türkiye Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında Ofspor'a 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında Ofspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Alparslan Türkeş

Hakemler: Hasan Ertuğan xx, Serdar Soydan xx, Şaban Karaderili

Kocaeli Birlikspor: Ahmet Önal xx, Kürşat Ergun Aydın xx, Turgay Gölbaşı xx, Mehmet Gürkan Öztürk xx, Umut Kaya xx, Onur Garip x (Aydın Çetin dk. 18 xx), Erdi Öner xx (Alp Ergin dk. 88 ?), Uğur Işıkal xx (Ali Yükseker dk. 70 ?), Gökhan Meral xx, Emre Balak xx, Uğur Daşdemir xx

Ofspor: Yunus Emre Kırdal xx, Oğuz Yıldırım xx, Canberk Özçakır xx (Nevzat Bilen dk. 63 xx), Sergen İlhan xx, Adem Sağlam xx, Muhammet Fettahoğlu xx, Emre Aydın xx (Mustafa Birinci dk. 62 xx), Hamza Küçükköylü xx (Niyazi Çolak dk. 80 ?), İsmail Can Üzüm xx, Selim Şahin xx, Talha Aydemir xxx

Gol: Talha Aydemir (dk. 89) (Ofspor)

Kırmızı kart: Gökhan Meral (dk. 90) (Kocaeli Birlikspor)

Sarı Kartlar: Erdi, Umut, (Kocaeli Birlikspor), Muhammed, Mustafa, Oğuz, Talha (Ofspor)

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

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