Spor Toto 2. Lig

Türkiye 2. Lig Beyaz Grup Play-Off Çeyrek Final maçında Kocaeli Birlikspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Alparslan Türkeş
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Abdullah Bora Özkara xx
Kocaeli Birlikspor: Ahmet Önal xx, Turgay Gölbaşı xxx, Ali Kemal Yükseker xx (Aydın Çetin dk. 77 x), Umut Kaya xx (Mehmet Öztürk dk. 72 x), Onur Garip xx, Erdi Öner xx, Fatih Kıran xx, Uğur Işıkal xx, Gökhan Meral xx, Emre Balak xx, Burak Keskin xx
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet Altın xx, Doğan Can Otman xx, Fatih Gül xx (Eslem Öztürk dk. 69 xx), Mert Nobre xx, Halil İbrahim Tuna xxx (Fırat Arıkan dk 84 ?), Savaş Tağa xx, Erdem Koçal xx, Sinan Morgil xx, Ferit Erişçi xxx, Alişan Ural xx, Erhan Çelenk xx (Murat Paluli dk. 60 xx)
Goller: Halil İbrahim Tuna (dk. 6), Ferit Erişçi (dk. 62) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Turgay Gölbaşı (dk. 48) (Kocaeli Birlikspor)
Kırmızı kart: Onur Garip (dk. 87) (Kocaeli Birlikspor)
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