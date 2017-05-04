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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sivas Belediyespor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sivas Belediyespor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Oktay Önge xx, Gökmen Baltacı xx

Sivas Belediyespor: Yakup xx, Adem xx, Tunay xx, Tolga xx, Yakup xx, Nuri xx, Batuhan xx, Seyid Ahmet xx, Abdurrahman x (İsmail dk. 86 ?), Ozan xx (Onur dk. 82 ?), Emrah x (Mehmet dk. 82 ?)

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş xx, Kamil xx, Ercüment x (Mansur dk. 46 x), Şahin xx, Abdullah xx, Tekin x (Bertuğ dk. 46 x), Yusuf xx (Şevket dk. 84 ?), Oğuz xx, Mehmet Sıddık xx, Okan xx, Deniz Naki xx

Goller: Ozan (dk. 29 pen.) (Sivas Belediyespor), Deniz Naki (dk. 52) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Adem (dk. 64) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Nuri, Onur, Tunay (Sivas Belediyespor), Kamil, Şahin, Deniz Naki, Mansur, Kurtuluş, Bertuğ (Amed Sportif Faaliyetler)

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