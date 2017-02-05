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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yiğit Peşin xx, Ejder Yapıcı xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx

Hatayspor Akın xx, Ali, Tolga xx (Yılmaz dk. 76 xx) Emin xx (Selim dk. 70 xx) Selçuk xxx, Ömer xxx, Mithat xx, Mesut xx, Sadi xx, Volkan xxx, Caner xx (Taha dk. 56 xx)

Kırklarelispor: Polat xx, Davut xx, Saffet xx, Soner xx, Mustafa xx, Barış xx (Özkan dk. 70 xx) Mikail xx (Ahmet dk. 85 ?) Osman xx, Sedat xx, Şahin xx (Celal dk. 80 x) Bahadır XX

Gol: Volkan (dk. 81) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Caner, Ömer, Selçuk, Mithat (Hatayspor), Bahadır (Kırklarelispor)

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

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