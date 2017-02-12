Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligin 22. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kırklarelispor'u Vedat'ın frikik golü ile 1-0 mağlup...

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligin 22. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kırklarelispor'u Vedat'ın frikik golü ile 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

-13'te Kırklarelispor'da Şahin Ali'nin ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşunu kaleci Evren kurtardı. Son hamleyi yapan kademe Süleyman ise topu kornere gönderdi.

-29'da Aydınspor 1923'lü Vedat'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Berat Ali kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direğe çarparak yandan auta gitti.

45+4'te sol kanattan gelişen Aydınspor 1923 atağında Berat Ali'nin arka direğe ortasında çizgide topa sahip olan Oğuzhan'ın sert vuruşunu kaleci Polat kurtarırken savunma da topu uzaklaştırdı.

-54'üncü dakikada Aydınspor 1923 ceza sahası dışından Vedat'ın kullandığı frikikte top kaleci Polat'ın parmaklarına çarparak ağlarla buluştu. 0-1.

-67'de Kırklarelispor'da Nazif'in sert vuruşunu kaleci Evren köşeden çıkardı.

-77'de Kırklarelispor'da Oğuzhan'ın ceza alanı dışından plase vuruşu evren'de kaldı.

STAT: Kırklareli Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz xxx, Ogün Kamacı xxx, Ali Uğurtan Demirtaş xxx

KIRKLARELİSPOR: Polat x, Davut xx, Osman x, Bahadır x, Saffet Gurur x, Şahinali x, Soner x (Nazif dk. 56 x), Oğuzhan x, Mikail x, Sedat x (Ahmet dk. 46 x), Mert Sinan x (Özkan dk. 67 x)

TEKNİK DİREKTÖR: Ekrem Al

AYDINSPOR 1923: Evren xxx, Erdi xxx, İsmail xxx, Ömer xx, Tahir xx, Gürcan xx, Oğuzhan xx (Reşo dk. 67 xx), Vedat xxxx, Süleyman xxx, Nezir xxx (Burakcan dk. 79 xx), Berat Ali xxx ( Serkan dk. 88 ?)

TEKNİK DİREKTÖR: Necat Gürpınar

SARI KARTLAR: Saffet Gurur, Davut, Osman, Polat, Şahinali, Bahadır (Kırklarelispor) Erdi, Vedat, Tahir (Aydınspor 1923)

GOL: Dk. 54 Vedat (Aydınspor 1923)