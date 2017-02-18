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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup maçında MKE Ankaragücü, Tokatspor'u konuk etti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup maçında MKE Ankaragücü, Tokatspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Emre Bolel, Görkem Kargıage

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Serkan Balcı xx, Alihan Kubalas xx, Sezgin Coşkun x, Hurşit Taşcı x, Ferhat Çulcuoğlu x, Harun Aydın xx (Orhan Gülle dk. 46 xx), Kenan Özer xx (Erhan Şentürk dk. 46 x), Ömer Bozan xx, Emre Şahin xx (Enes Kubat dk. 67 x), Ozan Cengiz x

Tokatspor: Atacan Öztürk xx, Haluk Ulaşoğlu x, Gökalp Seçal xx, Serkan Gürses x, Ufuk Buncukçu x, Tolgahan Erbay xx (Çağlayan Alpsatan dk. 81 x), Ekrem Sarıçam xx (Semih Beyaz dk. 46 xx), Ferhat Duman xx (Selim Özdemir dk. 69 xx), Samet Katanalp xx, Serdar Eylik x, Emrah Metoğlu x

Goller: Ferhat Duman (dk. 34 pen.) (Tokatspor), Erhan Şentürk (dk. 89 pen.) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Hurşit, Serkan, Alihan (MKE Ankaragücü), Ferhat, Emrah, Çağlayan, Samet (Tokatspor)

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

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