Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Hatayspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Mehmet Uğur Alptekin xx, Eren Özçelik xx
Hatayspor: Akın xx, Ali, Tolga xx (Selçuk dk. 55 xx), Mithat xx, Yılmaz xx, Mesut xxx, Taha xx (Ömer dk. 72 xx), Burak xx (Selim dk. 31 xx), Sadi xx, Volkan xx, Caner xx
İnegölspor: Şener xx, Recep xx, Bilal xx, Hasan xx (İsmet dk. 85 xx), Emrah xx, Raif xx, Lider xx, Emre xx (Ömür dk. 78 xx), Ali xx, Hüseyin xx (Volkan dk. 71 xx), Oğuz
Goller:Sadi (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı Kart: Ali, Tolga, Selim, Selçuk (Hatayspor), Recep, Bilal, Oğuz (İnegölspor)
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