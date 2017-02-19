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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Hatayspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Hatayspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Mehmet Uğur Alptekin xx, Eren Özçelik xx

Hatayspor: Akın xx, Ali, Tolga xx (Selçuk dk. 55 xx), Mithat xx, Yılmaz xx, Mesut xxx, Taha xx (Ömer dk. 72 xx), Burak xx (Selim dk. 31 xx), Sadi xx, Volkan xx, Caner xx

İnegölspor: Şener xx, Recep xx, Bilal xx, Hasan xx (İsmet dk. 85 xx), Emrah xx, Raif xx, Lider xx, Emre xx (Ömür dk. 78 xx), Ali xx, Hüseyin xx (Volkan dk. 71 xx), Oğuz

Goller:Sadi (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı Kart: Ali, Tolga, Selim, Selçuk (Hatayspor), Recep, Bilal, Oğuz (İnegölspor)

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

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