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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bahçelievler İl Özel İdare

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ejder Yapıcı xx, Emrah Ünal xx

İstanbulspor: Umut Kaya xx, Yalçın Kılınç xx, Orhan Aktaş xx, Mehmet Zeki Çelik x, Onur Kolay x, Onur Ergün x, Engin Baytar xx (Zafer Şensoy dk. 56 xx), Kubilay Aktaş xx, Şaban Genişyürek xx, Yunus Emre Yalçın xx (İbrahim Yılmaz dk. 76 x), İbrahim Halil Çolak xx (Emrah Tecir dk. 83 ?)

Nazilli Belediyespor: Ersin Aydın xx, Sabri Turgut x, Mehmet Ersavaş xx, Hakan Duran x, Gökhan Dinçer x (Mert Çapar dk. 57 xx), Ramazan Işık xx, Hüseyin Bülbül xx, Berkay Öztuvan xx (Semih Ergül dk. 67 xx), Zafer Özden xx, Ali Akburç xx, Furkan Yaman x (Tuna Üzümcü dk. 77 x)

Goller: İbrahim Halil Çolak (dk. 29 pen.), Şaban Genişyürek (dk. 90) (İstanbulspor), Ali Akburç (dk. 72 pen.) (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Engin, Yunus Emre (İstanbulspor), Ersin, Hakan, Furkan (Nazilli Belediyespor)

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