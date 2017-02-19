  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Spor Toto 2. Lig

» »
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup etti.

Stat: Devrek

Hakemler: Ali Zaglı xx, Uğur Erdoğan xx, Hakan Betaş xx

Zonguldak Kömürspor: Osman xx, Erdinç xx, Ercan xx, Okan xx, Turan xx, Selçuk xx, Mert xx, Anıl xx, Okan Eken xxx, Onur xxx, Hüseyin xx

Amed Sportif Faliyetler: Kurtuluş xx, Kamil x, Şahin xx, Abdullah xx, Ercan xx, Yusuf xx, Oğuz xx, Mehmet xxx, Okan xx, Mansur xx, Murat xx

Goller: Okan (dk. 70), Onur (dk. 74 pen. ve 82) (Zonguldak Kömürspor), Mehmet (dk. 37), Okan (dk. 45) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kartlar: Abdullah (dk. 35), Kamil (dk. 79) (Amed Sportif Faaliyetler)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskenderun’da Final Biletini Alan Takımlar Belli Oldu19 Şubat 2017 Pazar 15:43
  • Kocaman: “Adil Olan Ne İse O Olsun İstiyorum”19 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Özat: “Herkesle Mücadele Edecek Gücüm Var Ama Kimse İle Kavga Etmeye Mecalim Yok”19 Şubat 2017 Pazar 15:24
  • Efeler Voleybol Ligi19 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • Sarıkamış’ta 4. Kış Oyunları Festivali Nefes Kesti19 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Atatürk Ve İstiklal Yolu Kış Yürüyüşü Başladı19 Şubat 2017 Pazar 14:53
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti