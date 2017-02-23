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Spor Toto 2. Lig

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Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçı öncesi hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçı öncesi hazırlıkları sürüyor.

Hafta sonu Amedsportif Faaliyetler'i 3-2 yenen Zonguldak Kömürspor'da Konya Anadolu Selçukspor maçı hazırlıkları başladı. Alınan 3 puan ile takımın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Başkan Süleyman Caner, "Konya Selçuklu deplasmanı var hafta sonu. Hazırlıklar, antrenmanlar devam ediyor. Moraller takım olarak, teknik heyet olarak yerinde. İnşallah deplasmandan da puan ya da puanlarla döneriz. Yakaladığımız çıkışı da devam ettiririz. Amedsportif Faaliyetler maçında üç oyuncumuz cezalı duruma düştü. Ama yedek arkadaşlarımız var. Onlar da her zaman söylüyorum cezalı arkadaşlarımızın yerini aratmayacak. Mesele bizde yürek meselesidir. Çocukların hepsi yürekli çocuklar. Onların da sahada en iyisini yapacaklarına inanıyorum" dedi.

"Sevgi çok önemli"

Kömürspor oyuncusu Turan Yılmaz'a yapılan sinkaflı sözleri de hatırlatan Süleyman Caner, "İlk yarı 2-0 bitince taraftarın içinden bazı kendini bilmez birkaç tane şahıs taraftarın tamamına mal edilemeyecek Turan'a sinkaflı kelime kullanmışlar. Daha sonra biz Turan ile görüştük. Taraftar da geldi. Onlar da o yapılan tacizden dolayı özür dilediler. Bunlar hassas şeyler. Çocuklar yürekleriyle oynuyorlar. Onun için bunlara çok sahip çıkalım. Esnaf olarak, kent olarak, taraftar olarak çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları benimsersek daha fazla seversek sevgimiz çoğu şeyin üstesinden gelir. Sevgi çok önemli" şeklinde konuştu.

Takvim ve kombine bilet satışı

Takvim ve kombine bilet satışları ile takıma katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Süleyman Caner, "Takvimlerimizin üç bin tanesi halen elimizde duruyor. Kombinelerde epey bir mesafe kat ettik ama takvim konusunda aynı mesafeyi kat edemedik. Çok büyük bir ilgisizlik var. Bizim dolaşmamız bir yere kadar. Şehrin takımla ilgilenmesi lazım. Bizim dolaşmamızdan ziyade onların bizden talep etmesi lazım. Biz talep edilen her yere gidiyoruz. Bu ilgisizlik kent üzerinden kalkmadığı sürece de istediğimiz yere varamayız" diyerek sözlerini tamamladı.

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