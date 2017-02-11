Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Muhammed Sait Emre Alagöz xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut xx, Gürol Karataş xxx, Ali Kurt xxx, Salih Tunar xx, Gökhan Öztürk xx (Akın Açık dk. 55 x), Emre Aktaş xx (Emre Yağmakan dk. 86 x), İsmail Türkaslan xx, Nihat Yılmaz xx, Mehmet Şirin Soydan xx (Abdullah Temircan dk.46 xx), Medeni Bingöl xx, Serkan Silan xxx
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Kocaelispor: Can Emre Yücel x, Kadir Gezer x, Kadir Öğe x, Murat Soner Başak x, Mert Yavuz x (Sinan Pektemek dk. 65 x), Oğuzhan Türkmen x, Sefa Narin xx, Mesut Özdemir xx, Hamza Mutlu x, Ali Keten x,Burak Özbakır x (Burak Süleyman dk. 46 x)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
Goller: Serkan Şilan (dk. 38), Gürol Karataş (dk. 62) (Van Büyükşehir Belediyespor), Gürol Karataş (dk.15) kendi kalesine (Kocaelispor)
Kırmızı Kart: Mesut Özdemir (dk.70) (Kocaelispor)
Sarı Kart: Gürol Karataş (dk 14), Serkan Şilan (dk 25), İsmail Türkaslan (dk 30) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mesut Özdemir (dk 45, dk.70) Hamza Mutlu (dk 72), Murat Soner Başak (dk 90) (Kocaelispor)
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