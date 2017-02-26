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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sahasında Orhangazispor'u 4-1 mağlup etti.

AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sahasında Orhangazispor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Afyon Yenişehir

Hakemler: Alparslan Şen xx, Soner Akgün xx, Bülent Uludoğan xx

AFJET Afyonspor: Murat Demir xx, Türker Toptaş xx, Ömer Çelik xx (Uğurcan Arslantürk dk. 90), Yasin Yener xxx, Emrullah Yıldırım xxx, Ömer Yanık xxx, Samet Cantürk xx, Selim Şahinbaş xx, Oltan Karakullukçu xxx (Aykut Uluç dk. 90 ?), Murathan Buruş xxx, Uğur Durmuş xx (Osman Atalay dk. 87 ?)

Orhangazispor: Mehmet Dönmezdemir xx, Uğur Adem Gezer xx, Yasin Elmas xx, Mehmet Ayaz xx, Yusuf Kurtuluş xx, Murat Tan xx (Erkut Başkanya dk. 72), Ömer Demircan xx (Ferdi Yeşilışık dk. 85 ?), Muhammet Çiçek xx, Yunus Topcu xx, Mehmet Albayrak xx, Ercan Karaca xx

Goller: Oltan Karakullukçu (dk. 36), Murathan Buruş (dk. 64), Yasin Yener (dk. 84 ve 90) (AFJET Afyonspor), Murat Tan (dk. 49) (Orhangazispor)

Kırmızı kart: Muhammet Çiçek (dk. 63) (Orhangazispor)

Sarı kartlar: Samet Cantürk (AFJET Afyonspor), Yasin Elmas, Murat Tan, Ercan Karaca (Orhangazispor)

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