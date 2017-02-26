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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Sakaryaspor, sahasında Elaziz Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Sakaryaspor, sahasında Elaziz Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gökmen Karataş xx, Tolga Dede xx, İsmail Taygun Tasalı xx

Sakaryaspor: Bora Sevim xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Zafer Aydoğdu xxx, Serdar Ümit Deniz xx, Hüseyin Altuğtaş xx, Fikret Topaloğlu x, Talha Mayhoş xx (Murat Hacıoğlu dk. 80 ?), Fatih Özçelik xx, Coşkun Yılmaz xx (Ferhat Yazgan dk. 76 x), Burak Bekaroğlu xx, Erçağ Evirgen xxx (Mümin Aysever dk. 76 xx)

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xx, Ekrem Sütçü x, Tufan Deniz Gelen xx (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 80 ?), Serhat Maden xx, Hakan Esa xxx (Ekrem Aydemir dk. 63 x), Onur Anıl xx (Berkan Ercan dk. 68 xx), Muhammet Karpuz x, Emrah Yollu xx, Volkan Çekiç xx, Metehan Andaç Özlü xx, Okan Sarı xx

Goller: Serdar Ümit Deniz (dk. 5 ve 59), Fatih Özçelik (dk. 76), Mümin Aysever (dk. 89) (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart: Okan Sarı (dk. 45) (Elaziz Belediyespor)

Sarı kart: Onur Anıl (Elaziz Belediyespor)

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

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