Düzcespor Kulüp Başkanı Mehmet Saygun, Bodrumspor maçı sonrasında istifa dilekçesini sunan Teknik Direktör İskender Eroğlu'nun istifasını kabul ettiklerini...

Düzcespor Kulüp Başkanı Mehmet Saygun, Bodrumspor maçı sonrasında istifa dilekçesini sunan Teknik Direktör İskender Eroğlu'nun istifasını kabul ettiklerini söyledi.

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'un hafta sonu Bodrumspor ile yaptığı ve 3-2 yenildiği müsabaka sonrasında Düzcespor Teknik Direktörü İskender Eroğlu istifasını yönetim kuruluna sundu.

Düzcespor Kulüp Başkanı Mehmet Saygun, istifa ile ilgili olarak şunları aktardı:

"Düzcesporumuz ilk yarıyı güzel bir yerde bitirdi biliyorsunuz. İkinci yarıya güzel sonuçlar alarak başladık ve lider olduk. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu kötü sonuçlar sonucunda Teknik Direktörümüz İskender Hocamız kendini sorumlu tutarak Dersimspor müsabakası sonrasında bana istifasını sunmuştur. Ancak yönetim kurulu olarak bizler istifasının yanlış olacağını düşünerekten kabul etmedik. Bodrumspor müsabakasında çıkış yakalayacağımıza emindik ancak bunu başaramadık. Bu kötü sonuçlar neticesinde başkan olarak ben de suçluyum. Hocamız affını isteyerek psikolojik olarak devam edemeyeceğini ifade etti ve helalleşerek yollarımızı ayırdık. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Mehmet Saygun, yeni teknik adam arayışı ile ilgili olarak ise, "Hafta sonu deplasmanda Pazarspor müsabakamız var. Hoca görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu hafta kendi alacağımız ve diğer takımların alacağı skorlara göre şampiyonluk veya Play-Off olarak hangisine doğru yol alacağımıza bakacağız ve karar vereceğiz. Bu dakikadan sonra her maçımızı final havasında oynayacağız. Şampiyon olma ya da Play-Off'lara kalma şansımızı daha kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. 50. yılında Düzcesporumuzu 2. Lig'e çıkartacağız. 50. yıl etkinliklerimizi de 2. Lig'e çıkarak taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Saygun özellikle ikinci yarıda deplasman masraflarını karşılayan ve kulübe destek olan sponsorlara da ayrı ayrı teşekkür etti.